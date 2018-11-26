Военное положение не повлияет на мобильность населения — аэропорт "Борисполь"
Особый правовой режим при введении военного положения не повлияет на мобильность населения, подчеркивает международный аэропорт "Борисполь".
"По вопросу дальнейшего правового режима пересечения воздушной границы страны в аэропорту мы будем ориентироваться на решение внеочередного заседания Верховной Рады. Мы убеждены: данное решение не повлияет на мобильность населения", - говорится в сообщении аэропорта на его странице в Facebook в понедельник.
В "Борисполе" также подчеркнули, что аэропорт работает в штатном режиме.
Как сообщалось, по мнению экс-главы Госавиаслужбы Украины Дениса Антонюка, введение военного положения в Украине не повлияет на работу гражданской авиации, однако может ограничить туристические потоки.
Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.
В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.
В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.
По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.
В связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.
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