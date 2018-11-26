Жена Арбузова добилась начисления 3 тысяч долларов по арестованному вкладу

Сергей Арбузов

Ирина Арбузова, жена бывшего и.о. премьер-министра Сергея Арбузова, одержала частичную победу в суде над Ощадбанком - ей доначислят почти 3 тысячи долларов процентов по арестованному вкладу.

Об этом сообщает FinClub.

Киевский апелляционный суд 26 ноября частично удовлетворил иск Ирины Арбузовой: Ощадбанк обязан доначислить проценты по депозиту Ирины Арбузовой на 484 тысчи долларов за период до окончания срока действия договора 9 августа 2014 года. В удовлетворении остальных требований ей отказано.

Речь идет о том, что Ирина Арбузова 30 июля 2013 года заключила с Ощадбанком депозитный договор, в рамках которого внесла на депозит 484 тысячи долларов Вклад размещался на период 12 месяцев + 10 дней под ставку 9% годовых.

Проценты начислялись и выплачивались ежемесячно. Последний раз Ощадбанк начислил проценты за период с 1 по 14 июля в размере 19,888 тысяч долларов, говорится в решении суда первой инстанции, но расчет этой суммы не указан.

Ирина Арбузова посчитала, что Ощадбанк не выполнил свои договорные обязательства и подала в суд, чтобы ей "возобновили начисление процентов с 15 июля 2014 года по день фактического возобновления начисления процентов по ставке 9%".

Производство по делу Печерский районный суд Киева открыл 30 июня 2017 года, а уже 19 апреля 2018 года отказал Ирине Арбузовой в удовлетворении иска как "безосновательном".

В частности, суд обратил внимание на то, что он еще 13 мая 2014 года наложил арест на активы вкладчицы, в частности, на оспариваемый депозит. А Ощадбанк 27 мая выполнил определение Печерского районного суда Киева об аресте вклада.

Уже 16 июня Ощадбанк решил установить 0% процентную ставку по всем арестованным вкладам и 14 июля сообщил Ирине Арбузовой, что после 14 июля на ее арестованные депозиты будет начисляться 0%. У нее было 10 дней для оспаривания этого решения банка, но она так и не подала в банк письменную претензию.

Эту ситуацию комментировали в Ощадбанке. В пресс-службе заявляли, что жена экс-чиновника в 2017 году подала через своих адвокатов иск в суд об обязательствах банка доначислить проценты по арестованным срочным вкладам.

"Судом первой инстанции принято решение об отказе в удовлетворении гражданских исков клиента к Ощадбанку. Сейчас дело пересматривается апелляционным судом (с 1 июня. - Ред.)", – говорили в Ощадбанке на минувшей неделе.

Сегодня Киевский апелляционный суд фактически решил, что Ощадбанк должен доначислить проценты Ирине Арбузовой с 15 июля по 9 августа 2014 года по вкладу на сумму 484 тысячи долларов, исходя из 9% годовых.

Исходя из расчетов FinClub, речь идет о процентах на сумму примерно 2983 долларов. При этом суд не объявил, будут ли эти проценты выплачены после доначисления или арестованы, как и сам вклад.

Напомним, ранее суд снял арест с дома и земельного участка отца Арбузова.