"Ощадбанк" без торга заказал рекламу на 2,5 миллиона гривен

Государственный "Ощадбанк" заключил соглашение о размещении рекламы в интернете с компанией "Вебпромо" на сумму почти 2,5 млн гривен.

Информация об этом появилась в системе тендерных закупок ProZorro, сообщает "Слидство.Инфо".

Компания "Вебпромо" была единственной участницей тендера и должна выполнить все условия тендера до конца года.

За полтора года своего существования "Вебпромо" приняла участие в восьми торгах на ProZorro. Из них получила 6 государственных заказов и все в "Ощадбанке" на общую сумму более 25,7 млн гривен. Два из шести - компания выиграла на тендерах, остальные четыре - получила от "Ощадбанка" без конкурсов.

Компания "Вебпромо" была основана в конце 2010 года. Она официально зарегистрирована в квартире жилого дома - там же, где и ее руководитель Александр Полищук.

На своем сайте компания указывает, что "Ощадбанк" был ее партнером. Также сайт "Вебпромо" рассказывает, что их команда делала для банка серию рекламных роликов на телевидении.

Какую именно рекламу агентство будет делать в этот раз - неизвестно, в отчете о заключении договора речь идет лишь о 13 услугах, которые "Вебпромо" должна предоставить "Ощадбанку" до конца 2018 года.