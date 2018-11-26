Рубль падает из-за нападения России на украинские корабли

Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине из-за нападения России на украинские корабли в Керченском проливе.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс".

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,33-66,52 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 66,42 руб. (+22,75 копейки к уровню предыдущего закрытия).

Евро вырос до 75,41 руб. (+35,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 28,6 копейки к уровню закрытия пятницы, до 70,46 рубля.

Доллар при этом оказался на 75,36 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 46,9 копейки выше официального курса.

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

В связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.

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