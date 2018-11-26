Продан вернулся в Украину

Подозреваемый в незаконном обогащении экс-и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан заявил, что вернулся в Украину.

Об этом Продан заявил на своей странице в Facebook.

Продан заявил, что только что вернулся в Киев после лечения в Германии.

"Курс лечения оказался сложным. Три хирургических вмешательства под наркозом. Лечение продолжается, но теперь не обязательно находиться в медицинском учреждении", - написал он.

Он также назвал опубликованную накануне в СМИ "переписку Продана с доверенным лицом" фейковой.

По словам Продана, улики против него сфабриковали "мощные контрабандные кланы, сросшиеся с высокопоставленными правоохранителями и политиками".

Напомним, САП подозревает Мирослава Продана в получении 89 миллионов гривен во время работы на должностях и.о. заместителя и председателя Государственной фискальной службы с июля 2016 по июнь 2018 года.

Согласно следствию, за эти средства Продан приобрел две квартиры в Киеве за 6,7 миллиона, два дома в Турции за 78 миллионов гривен и 3 авто представительского класса за 3,4 миллиона гривен, но оформил их на приближенное лицо.

Также следствие проверяет причастность экс-главы ГФС к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.

Ч.3 ст.368-2 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

5 сентября Кабинет министров уволил и.о. главы Государственной фискальной службы Продана по его собственному заявлению.

Продан ушел в отставку, чтобы не было конфликта интересов, поскольку Кабмин планирует провести конкурс на должность главы Фискальной службы, и Продан собирается в нем участвовать.

16 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура заочно объявила о подозрении в незаконном обогащении Мирославу Продану.

В САП добавили, что опубликованные Проданом заявления о пребывании за границей на лечении "не нашли своего подтверждения предусмотренным уголовным процессуальным законом способом": "... Субъектом и его защитниками до сих пор не сообщено ни места (адреса) пребывания, ни названия медицинского заведения, где, согласно информации в соцсети, он находится на лечении".

Продана третий раз вызвали для проведения следственных и процессуальных действий на 10:00 20 ноября.

Экономическая правда