Маск планирует стать первым человеком на Марсе
Илон Маск планирует полететь на Марс на одной из своих ракет SpaceX.
Об этом он рассказал на канале HBO, пишет Axios
"Я точно знаю, что делать, я говорю о переезде туда", - сказал он.
Маск предполагает,что полет может состояться через семь лет, а стоимость билета будет "около пары сотен тысяч долларов".
При этом Маск оценил вероятность вижить во время миссии в 70%. Он не согласился с тем мнением, что путешествие на Марс может стать способом для богатых улететь от проблем на этой планете.
"Вероятность смерти на Марсе намного выше, чем на Земле", - отметил он.
"Это будет тяжело, есть хорошие шансы умереть, путешествуя в маленькой жестянке в глубоком космосе", - сказал он.
Маск добавил, что даже в случае успешного прибытия на Марс, надо будет без остановки работать, чтобы построить базу.
Он сравнил такое путешествие с экспедицией в Антарктику в начале 20 века, но подчеркнул, что готов пойти на это без колебаний.
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