Российские компании впервые за 10 лет не вышли на IPO из-за санкций

Российские компании впервые с 2008 года не смогли провести ни одного IPO из-за санкций.

Об этом пишет Рейтер.

Как минимум десять российских компаний - от нефтехимии до здравоохранения - обсуждали возможность IPO в теперь уже почти завершившемся году на общую сумму не менее 4 млрд долларов.

Но после санкций в отношении Олега Дерипаски и его активов, включая Русал, весеннее окно размещений для российских компаний захлопнулось, не успев открыться, пишет издание.

При этом некоторые, такие как один из крупнейших ритейлеров Магнит, перешли практически под госконтроль, другие же, как Дикси или Мегафон, объявили делистинги.

Для вторичных размещений акций год также не был урожайным, особенно в сравнении с предыдущим годом, - четыре сделки собрали несколько сотен миллионов долларов.

В прошлом году российские компании привлекли порядка 8 млрд долларов от продажи акций на рынке, из которых первичных размещений - на 3 млрд долларов, в первую очередь IPO EN+.