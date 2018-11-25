НБУ продал золотых монет почти на 3 миллиона
Воскресенье, 25 ноября 2018, 14:22
Национальный банк на аукционе 22 ноября продал памятных монет почти на 2,7 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Как отмечается, аукцион состоялся в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.
Во время аукциона были поданы заявки на покупку 19 штук выставленных на аукцион золотых памятных монет "25 лет независимости Украины".
Максимальная цена приобретения монеты в ходе аукциона составила 149,180 тысяч гривен, минимальная – 119,180 тысяч гривен.
Общая стоимость приобретенных золотых памятных монет составила почти 2,7 млн гривен.
Экономическая правда
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