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НБУ продал золотых монет почти на 3 миллиона

Воскресенье, 25 ноября 2018, 14:22

Национальный банк на аукционе 22 ноября продал памятных монет почти на 2,7 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечается, аукцион состоялся в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.

Во время аукциона были поданы заявки на покупку 19 штук выставленных на аукцион золотых памятных монет "25 лет независимости Украины".

Максимальная цена приобретения монеты в ходе аукциона составила 149,180 тысяч гривен, минимальная – 119,180 тысяч гривен.

Общая стоимость приобретенных золотых памятных монет составила почти 2,7 млн гривен.

Экономическая правда

НБУ

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