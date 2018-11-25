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Товарооборот между Украиной и Латвией вырос на 43%

Воскресенье, 25 ноября 2018, 13:16

Объем товарооборота между Украиной и Латвией за девять месяцев нынешнего года вырос на 43 %.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на общем с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом брифинге в субботу, передает "Укринформ".

"За 9 месяцев 2018 года взаимный товарооборот увеличился на 43 %", - отметил президент Украины.

Порошенко убежден, что такой рост является свидетельством того, что в обеих странах созданы благоприятные условия для выхода бизнеса на новые рынки.

Латвия

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