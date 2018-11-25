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Криптовалюты в "красной зоне": Bitcoin упал ниже 4 тысяч долларов

Воскресенье, 25 ноября 2018, 12:13
 

Курс криптовалюты Bitcoin опустился до минимальной отметки с сентября прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

В воскресенье утром Bitcoin торгуется в районе 3,736 доллара, что на 13,77% ниже уровня предыдущего дня, по данным coinmarketcap.

Курсы большинства других криптовалют снижаются, в том числе Ethereum подешевел на 14%, Litecoin - на 12%.

 

В целом капитализация рынка криптовалют за последние сутки упала до 120 млрд долларов, что является самым низким показателем за год.

Экономическая правда

криптовалюта bitcoin

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Экономическая правда
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