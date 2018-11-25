Криптовалюты в "красной зоне": Bitcoin упал ниже 4 тысяч долларов

Курс криптовалюты Bitcoin опустился до минимальной отметки с сентября прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

В воскресенье утром Bitcoin торгуется в районе 3,736 доллара, что на 13,77% ниже уровня предыдущего дня, по данным coinmarketcap.

Курсы большинства других криптовалют снижаются, в том числе Ethereum подешевел на 14%, Litecoin - на 12%.

В целом капитализация рынка криптовалют за последние сутки упала до 120 млрд долларов, что является самым низким показателем за год.

Экономическая правда