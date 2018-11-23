Платежки за газ будут меньше: НКРЭ запретила проводить доначисления за природный газ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики, приняла решение, которым запретила операторам газораспределительной системы проводить доначисления в платежки за природный газ.

Об этом на своей странице в Facebook написала председатель НКРЭКП Оксана Кривенко.

"Проведенный мониторинг рынка показал, что подавляющее большинство операторов газораспределительных сетей в платежных документах за октябрь этого года осуществила доначиления бытовым потребителям объемов газа в среднем до 1,5%, учитывающих разницу в приведении к стандартным условиям", - отметила она.

По ее словам, узлы учета природного газа в точках передачи газа из газотранспортной системы к газораспределительной системы в автоматическом режиме осуществляют измерения при стандартных условиях (20 ℃), однако счетчики газа в бытовых потребителях не осуществляют такой температурной коррекции объемов и измеряют при фактической температуре окружающей среды .

"То есть если рассматривать приведенный пример при фактической температуре окружающей среды в 5 ℃ производственно-технологическими потерями операторов ГРМ есть 51 кубометр (1000 куб м - 949 куб м)", - подчеркнула Кривенко.

Она также отметила, что объемы таких потерь рассчитываются в соответствии с методикой, утвержденной Минэнерго. НКРЭКП при расчете тарифа учла объемы потерь операторов ГРМ, которые были утверждены Минэнерго.

В Нацкомиссии решили провести нормативно-правовое регулирование данной проблематики через внесение изменений в Закон Украины "О рынке природного газа" путем изменения стандартных условий в части температуры с 20 ℃ на 0 ℃. Такие стандарты применяются во всех странах Европейского Союза.

Также НКРЭКП рекомендовала Минэнергоуглю выполнить требования Закона Украины "О рынке природного газа", разработать необходимые технические регламенты и осуществить переход к измерению природного газа в энергетических единицах.

Экономическая правда