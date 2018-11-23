Нефть завершает неделю обвалом цен до годового минимума

Стоимость нефтяных фьючерсов на уходящей неделе показала стремительное падение.

Об этом сообщает enkorr.

Оно было вызванно растущими опасениями по поводу перепроизводства, замедлением мировой экономики, туманностью перспектив урегулирования тарифного противостояния между США и Китаем, прогнозами об увеличении нефтедобычи за пределами ОПЕК.

В период с 19 по 23 ноября стоимость барреля североморской эталонной смеси Brent упала с 63,66 доллара до 59,11 доллара (-7,7%). "Бочка" западно-техасского бэнчмарка WTI обвалилась с 54,66 доллара до 50,80 доллара (-7,6%).

В ходе последней на этой неделе торговой сессии, 23 ноября к 17:15 по Киеву баррель нефти Brent торговался по 59,11 доллара (-5,61%), баррель нефти WTI — по 51,07 доллара (-6,59%).

На волне падения цен американский инвестиционный банк J.P. Morgan снизил прогнозную стоимость нефти Brent в 2019 г. до 73 доллара/баррель против 83,50 доллара/баррель в предыдущем инвестиционном прогнозе. В 2020 по мнению экспертов банка, стоимость североморского эталона упадет до 64 доллара/баррель.

Значительную роль в принятии решения о снижении прогнозных цен сыграл рост нефтедобычи в Соединенных Штатах, которая в настоящее время находится на уровне 11,7 млн б/с. При этом средний уровень производства сырья в Саудовской Аравии в ноябре составляет 10,6–10,8 млн б/с. В отдельные дни этот показатель достигал 11 млн б/с.

Экономическая правда