SkyUp зарегистрировала в Украине еще один самолет

Четвертое воздушное судно украинской авиакомпании SkyUp Airlines получило государственный и регистрационный знак.

Об этом сообщает ЦТС.

Таким образом, до конца ноября флот перевозчика пополнится самолетом Boeing 737-800.

Воздушное судно, имеющее заводской номер 40146, было выпущено в 2013 году. Украинский регистрационный номер, который получило ВС, - UR-SQC.

SkyUp получит воздушное судно в лизинг от Boeing Capital Corporation. До этого эксплуатантом самолета была авиакомпания Malaysia Airlines.

В начале октября стало известно, что SkyUP получила сертификат TCO (third country operator license) от Европейского агентства по безопасности в авиации EASA. Данный документ дает авиакомпании право летать в 28 стран Европы, которые входят в EASA, а также в четыре страны, являющиеся членами Европейской ассоциации свободной торговли — в Швейцарию, Норвегию, Исландию, Лихтенштейн.

ООО "Авиакомпания "Скайап" было зарегистрировано в июне 2017 года Киеве.

Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий.

Форма собственности указанной компании - на 100% частная. Главный акционер SkyUp - ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туристический оператор JoinUp.

Экономическая правда