"Нафтогаз" зачислил газпромовскую переплату за транзит в счет долга

НАК "Нафтогаз Украины" направила ОАО "Газпром" заявление о зачислении переплат за транзит газа в октябре на сумму 3,8 миллиона долларов в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражным решением по транзитным контракту.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз".

Ранее Нафтогаз зачислил на погашение пени 18,3 млн долларов переплаты за услуги транзита, которые были предоставлены в августе-сентябре текущего года. Таким образом, общая сумма зачислений за последние три месяца превысила 22 млн долларов.

Учитывая то, что Газпром отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража, Нафтогаз и в дальнейшем будет зачислять суммы переплат за транзит газа на погашение пени, начисляемой на основной долг Газпрома согласно решению Стокгольмского арбитража.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

По решению арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Подробнее о сути и результатах спора между компаниями читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом

Экономическая правда