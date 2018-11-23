Рада заменила норму о "трех посылках" новым налогом

С 1 июля 2019 года посылки украинцев стоимостью более 100 евро будут облагаться налогом и пошлиной, но зато отменена норма о "трех посылках".

Это предусматривается законопроектом из "бюджетного пакета" №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов", который Рада приняла в ночь на 23 ноября.

Этот закон отменяет нормы предыдущего проекта, которым предполагалось установить лимит на необлагаемые налогами посылки до трех в месяц. По старым нормам, которые должны были вступить в силу с нового года, количество беспошлинных посылок до 150 евро ограничивалось тремя в месяц.

Сейчас украинцы могут получать сколько угодно посылок из-за рубежа стоимостью до 150 евро, не платя с них налоги или таможенную пошлину.

Нормы принятого в целом закона предусматривают, что при ввозе на территорию Украины товаров стоимостью более 100 евро для одного получателя на них начисляется НДС в 20% и 10% пошлины с суммы, превышающей лимит.

С 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года будет действовать старый лимит в 150 евро, а с 1 июля 2019 года заработает новый.

Согласно нормам нового закона, операторы почтовой связи и экспресс-перевозчики признаются налоговыми агентами. Они будут заниматься начислением и уплатой обязательств по НДС для таких посылок.

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Экономическая правда