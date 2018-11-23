Электростанции хотят поднять тариф на электроэнергию на 15% — глава НКРЕКП
Пятница, 23 ноября 2018, 12:41
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сегодня рассмотрит вопрос о повышении тарифов на электроэнергию для генерирующих предприятий.
Об этом сообщила в Facebook председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко.
"Сегодня будем рассматривать тарифы для генерирующих предприятий. Если учесть представленные предложения - оптовая рыночная цена электроэнергии с начала 2019 году вырастет более чем на 15%", - написала она.
Кривенко отметила, что "Энергоатом" просит повысить тариф на производство электроэнергии на 65%, "Укргидроэнерго" - на 46%, ТЭЦ - на 21%.
"Будем принимать решение, защищая интересы потребителя", - подчеркнула она.
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