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Электростанции хотят поднять тариф на электроэнергию на 15% — глава НКРЕКП

Пятница, 23 ноября 2018, 12:41

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сегодня рассмотрит вопрос о повышении тарифов на электроэнергию для генерирующих предприятий.

Об этом сообщила в Facebook председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко.

"Сегодня будем рассматривать тарифы для генерирующих предприятий. Если учесть представленные предложения - оптовая рыночная цена электроэнергии с начала 2019 году вырастет более чем на 15%", - написала она.

Кривенко отметила, что "Энергоатом" просит повысить тариф на производство электроэнергии на 65%, "Укргидроэнерго" - на 46%, ТЭЦ - на 21%.

"Будем принимать решение, защищая интересы потребителя", - подчеркнула она.

электроэнергия

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Экономическая правда
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