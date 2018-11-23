Цены на нефть достигли минимума за год

Цены на нефть опустились к минимумам 2018 года в пятницу из-за опасений о возникновении профицита сырья на рынке на фоне слабого прогноза роста экономики.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com, передает Укринформ.

Фьючерсы на нефть сорта Brent снизились на 1,1% до 61,90 доллара после достижения отметки в 61,52 доллара за баррель - минимума с декабря 2017 года. Фьючерсы на североамериканскую смесь WTI опустились на 2,4% до 53,3 доллара за баррель, ранее приблизившись к минимуму с октября 2017 года, достигнутому на прошлой неделе.

Мировой уровень предложения в 2018 году увеличился. США, РФ и Саудовская Аравия выработали более трети от общего объема мирового потребления, который составляет примерно 100 млн баррелей в сутки.

Котировки нефти отступили от максимумов начале октября примерно на 30%, поскольку в четвертом квартале мировой объем производства начал превышать уровень потребления, ознаменовав завершение периода недостатка предложения началась в первом квартале 2017 года, согласно данным Refinitiv Eikon.

По состоянию на 09:30 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена ​​на уровне 62,12 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 62,59 доллара за баррель, что на 1 цент ниже уровня закрытия торгов (62,60 доллара).