Рада отклонила поправки Порошенко в закон о госзакупках

Верховная Рада в ночь на пятницу отклонила внесенный президентом Украины Петром Порошенко еще в апреле этого года законопроект №8265 с поправками в закон "О государственных закупках".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что за принятие документа в первом чтении проголосовали 166 депутатов при необходимом минимуме в 226 депутатов.

"При рассмотрении законопроекта первый вице-спикер Ирина Геращенко заявила, что его принятие позволило бы участникам тендеров дополнительно снижать цену во время самого аукциона, потенциальная экономия от чего оценивалась в 9 млрд грн", - говорится в сообщении.

По ее словам, законопроект давал возможность исправить участникам торгов свои ошибки в течение одного дня и улучшения процедуры обжалования в Антимонопольном комитете.

"Мы углубляем реформу публичных закупок и даем доступ малому бизнесу. Будут упрощены маленькие тендеры", - заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, но депутаты не приняли документ в первом чтении.