Верховный суд постановил не штрафовать налогоплательщика, который ошибся счетом

Верховный суд решил, что уплата ЕСВ на неправильный номер счета не может рассматриваться органами фискальной службы как неуплата налогов с последующим применением штрафных санкций и пени.

Об этом сообщает юридический интернет-ресурс "Протокол".

Верховный суд сделал вывод о том, что совершение ошибки при перечислении согласованной суммы денежного обязательства в государственный бюджет в срок, установленный пунктом 57.1 статьи 57 НК Украины, должно квалифицироваться как действие, хотя и ошибочно. Поэтому действия, которые не содержат признаков бездействия налогоплательщика при уплате согласованной суммы денежного обязательства, не могут быть основанием для применения штрафов.

Эта позиция была сформирована при рассмотрении кассационной жалобы налогового органа, который считал, что ошибку с номером счета следует считать неуплатой налога.

По данному делу налогоплательщик обратился в суд первой инстанции, утверждая, что уплата суммы единого взноса, выполненная без нарушений сроков, хотя и на неправильный счет, на самом деле состоялась, поскольку средства поступили в государственный бюджет. С такой позицией согласились суды первой и апелляционной инстанций.

Однако налоговый орган с такими выводами не согласился и подал кассационную жалобу.

Верховный суд, рассмотрев аргументы сторон, пришел к выводу, что допущена предприятием ошибка свидетельствует о неуплате налога в определенный законодательством срок и не повлекла наступление никаких негативных последствий или убытков для соответствующего бюджета и государства в целом.

Укринформ