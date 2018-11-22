Транш МВФ в 2 миллиарда долларов ожидается сразу после принятия госбюджета

Транш Международного валютного фонда Украине в сумме около 2 миллиардов долларов ожидается сразу после принятия и подписания государственного бюджета на 2019 год.

Об этом заявила журналистам в кулуарах парламента в четверг, 22 ноября, представитель президента в Верховной Раде Украины Ирина Луценко, передает Укринформ.

"Ожидается около 2 млрд. Я думаю, что как только бюджет будет проголосован и подписан, МВФ уже говорил об этом неоднократно, задержки с финансированием с выделением транша Украине не будет", - сказала Луценко.

Международный валютный фонд и власть Украины 19 октября достигли договоренности на уровне специалистов Фонда по новой программе в формате stand-by в размере 3,9 млрд долларов.

Ранее в МВФ предположили, что Украина получит транш по новой программе до конца года.

Напомним, Верховная Рада будет работать на вечернем пленарном заседании в четверг до принятия государственного бюджета на 2019 год. За это решение с третьей попытки проголосовали 226 нардепов.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект № 9000 "О Государственном бюджете Украины на 2019".

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