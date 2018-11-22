Рада с двух попыток не приняла законопроект из "бюджетного пакета"

Верховная Рада перенесла рассмотрение законопроекта с изменениями в Бюджетный кодекс №9284 из "бюджетного пакета" на вечернее заседание двух неудачных попыток поддержать его.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас в зале сложно найти компромисс", – констатировал спикер парламента Андрей Парубий.

При этом он несколько раз подчеркнул, что отсутствие достаточного количества голосов в поддержку данного законопроекта ставит под угрозу весь бюджетный процесс, в том числе принятие проекта закона о государственном бюджете на 2019 год.

Комитет по вопросам бюджета рекомендовал народным депутатам принять его в целом, сообщил глава подкомитета по вопросам бюджетной политики и совершенствования положений Бюджетного кодекса Константин Ищейкин. Из рассмотренных 185 депутатских поправок к законопроекту комитет учел 60.

Законопроект, в частности, предполагает расширение возможностей для осуществления местных внешних заимствований, устанавливая соответствующие полномочия отдельно для городских и областных бюджетов, а также урегулирует вопрос целевого использования рентной платы на специальное использование лессовых ресурсов на охрану и защиту лесов.

Помимо этого, законопроект предлагает уполномочить Счетную палату осуществлять аудиты местных бюджетов в части выполнения ими делегированных полномочий с учетом углубления процессов централизации в разных сферах общественной жизни, отметил Ищейкин.

Напомним, Верховная Рада будет работать на вечернем пленарном заседании в четверг до принятия государственного бюджета на 2019 год. За это решение с третьей попытки проголосовали 226 нардепов.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект № 9000 "О Государственном бюджете Украины на 2019".

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