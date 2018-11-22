Рада приняла закон о возобновлении деятельности "Черноморнефтегаза"

Верховная Рада приняла закон №8338 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по восстановлению деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз".

Соответствующее решение поддержали 236 народных депутатов, передает "Укринформ".

"Этим законопроектом предлагается установить, что на период временной оккупации Украины "Черноморнефтегаз" открывает текущий счет со специальным режимом использования для проведения расчетов по обеспечению производственной деятельности, деятельности по защите имущественных прав в судах, а также погашение задолженности перед кредиторами", - отметила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко, представляя законопроект и призывая поддержать его за основу и в целом.

"Такой счет будет открываться в уполномоченном банке, определенном Кабинетом Министров по предложению НАК "Нафтогаз". Восстановление полноценной производственной деятельности "Черноморнефтегаза" будет способствовать усилению энергетической безопасности и независимости Украины, особенно в Херсонской области ", - добавила она.

Луценко также напомнила, что вопрос восстановления деятельности "Черноморнефтегаз" Совет рассматривает уже не первый раз, и еще до оккупации Россией части территории Украины это предприятие было одним из крупнейших в топливно-энергетическом комплексе, которое добывалось около 2 млрд куб. м газа на шельфе Черного и Азовского морей. Однако в результате аннексии Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз" потеряло доступ к большинству своих месторождений и добывающих активов.

По ее словам, на сегодняшний день фактически отсутствуют возможности для обеспечения нормального функционирования "Черноморнефтегаза".

"Очень сложно организовать добычу природного газа, поскольку поставщики товаров, работ и услуг отказываются сотрудничать с предприятием, у которого отсутствуют действующие счета. Учитывая указанное, под угрозой находится своевременное и бесперебойное газоснабжение Генического района Херсонской области", - добавила народный депутат.

Этот закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

В настоящее время общество зарегистрировано в Киеве, принимает меры по налаживанию хозяйственной деятельности, занимается восстановлением утраченных документов и формированием доказательной базы для международных судов против Российской Федерации.

"Черноморнефтегаз" входит в состав НАК "Нафтогаз Украины" и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

На балансе компании находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб м, по газовому конденсату – 1231 тыс тонн, по нефти – 2530 тыс тонн.

Экономическая правда