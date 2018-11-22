В БПП бюджет-2019 считают самым сложным за всю историю

Государственный бюджет 2019 будет крайне сложным из-за того, что пора выполнять внешние финансовые обязательства, возвращать деньги, которые брали более 10 лет назад.

Об этом заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Максим Курячий в ток-шоу на канале "Прямий" в среду вечером.

"Бюджет 2019 года будет крайне сложным, одним из самых сложных бюджетов за всю историю Украины", – сказал он.

"Почему? Потому, что на 2019 год приходится пик выплат по внешним международными финанансовимы обязательствами, которые были взять 15 и 10 лет назад. Брали Азаров, Тимошенко – они об этом уже не вспоминают, а отдавать сейчас, в 2019-м", – пояснил Курячий.

"Так вот, в бюджете на 2019 год заложены 459 миллиардов гривен на возвращение этих внешних обязательств. Где эти средства? Куда они делись? А нам отдавать в 2019 году!", – добавил соратник действующего президента Петра Порошенко.

Но, по его словам, "страна должна жить" – и в бюджете будут заложены "еще и принципиальные моменты для развития экономики".

Бюджетный комитет рекомендовал принять доработанный Министерством финансов ко второму чтению проект госбюджета на 2019 год.

Соответствующий законопроект депутаты рассмотрят уже 22 ноября.

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Украинская правда