ProZorro.Продажи начинает аукционы по продаже земли

В системе ProZorro.Продажи появятся лоты в виде прав на аренду земельных участков.

Об этом во время брифинга рассказал первый замминистра экономразвития и торговли Максим Нефьодов, передает delo.ua.

Это будет проходить в рамках пилотного проекта ГП "Прозорро.Продажи" с Госслужбой Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр).

Первые лоты по аренде земли появятся в ProZorro.Продажи в ноябре, после чего и состоятся первые прозрачные аукционы.

"Сегодня Госгеокадастр ввел практическую реализацию пилотного проекта по внедрению электронных земельных торгов. Заключая договор с ГП "Прозорро.Продажи", мы развиваем эту практику и делаем еще один шаг к переводу земельных аукционов в онлайн", — подчеркнул и. о. главы Госгеокадастра Александр Колотилин.

Подготовка к запуску аукционов по аренде земли продолжалась несколько месяцев. "Мы проанализировали Кодекс законов о земле и выяснили, что, к сожалению, быстро изменить процедуру земельного аукциона не удастся, — рассказал и. о. директора ГП "Прозорро.Продажи" Алексей Соболев. — Поэтому мы решили пойти сложным, однако совершенно правовым путем: разрабатывать процедуру в соответствии с законом, буква в букву. Кроме того, сам пилотный проект по аренде земли был закреплен через изменения в соответствующее постановление Кабинета министров №688".

Сегодня команда уже завершила разработку минимально жизнеспособного продукта (minimum viable product, MVP).

"Но это — только первый этап работы с земельными аукционами. Продолжается тестирование площадок, заведение первых лотов, запуск и поддержка первых настоящих аукционов. Это огромный блок ИТ-работ", — отметил Соболев.

Экономическая правда