Доля безналичных расчетов выросла до 44% - НБУ
По результатам 9 месяцев 2018 доля безналичных расчетов выросла на 5% по сравнению с 2017 годом.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что доля безналичных расчетов по итогам 2017 составила 39,3%, а в январе-сентябре 2018 выросла до 44,3%.
Отмечается, что общее количество операций с использованием платежных карточек за девять месяцев 2018 составила 2,8 млрд, а их объем - более 2 трлн гривен. Эти показатели по сравнению с аналогичным периодом 2017 выросли на 27,2% и 38,5% соответственно.
Количество безналичных операций составила более 2,2 млрд, из которых 1,1 млрд операций (51,7%) приходилось на расчеты в торговельниймережи.
Объем таких операций составил 902,7 млрд гривен и распределился следующим образом:
- 312 млрд гривен приходилось на операции в сети интернет (34,6% от общего объема безналичных операций);
- 300,7 млрд гривен - на операции по переводу средств с карты на карту (33,3%);
- 267,8 млрд гривен - расчеты в торговой сети (29,7%);
- 22,2 млрд гривен - в устройствах самообслуживания (банкоматы, ПТКС) (2,5%).
Такие темпы развития безналичных операций в Украине отражают реальный спрос населения на безналичные расчеты и инновационные технологии.
Ранее сообщалось, что сферу торговли обяжут принимать безналичные платежи.
Экономическая правда
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