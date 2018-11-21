Акции Deutsche Bank рухнули на фоне скандала с отмыванием российских денег

Котировки крупнейшего банка Германии упали на 4,2% в связи с заявлениями по расследованию участия Deutsche Bank в "подозрительных транзакциях Danske Bank".

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Акции Deutsche Bank упали до отметки 8,17 евро за акцию, опустившись до своего наиболее низкого значения за всю историю торгов.

По данным неназванных источников, предварительные итоги внутреннего расследования Deutsche Bank показали, что в период с 2007 по 2015 годы немецкий банк в общей сложности перевел средства на сумму 150 млрд долларов, связанные с Danske Bank.

Днем ранее на публичном выступлении на парламентском слушании в Дании бывший сотрудник эстонского отделения Danske Bank Говард Уилкинсон заявил о том, что Deutsche Bank был крупным банком-корреспондентом Danske Bank при переводе средств в США.

В середине сентября 2018 года WSJ сообщило о том, что власти США ведут расследование в отношении Danske Bank по подозрению в отмывании средств из России и бывших республик СССР. Спустя несколько дней после этого главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген объявил об отставке.

После трех лет убытков, нескольких попыток реструктуризации, перестановок в руководстве, снижения рейтингов и провала американским подразделением Deutsche Bank стресс-тестов ФРС США многие инвесторы потеряли веру в крупнейший банк Германии, акции которого упали на 43% в этом году.