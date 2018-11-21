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Смолий назвал главное задание для НБУ на 2019 год

Среда, 21 ноября 2018, 17:20
 

Первоочередной задачей для Национального банка в 2019 году будет восстановление кредитования.

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий, сообщает пресс-служба НБУ на своей странице в Facebook.

"Первоочередной задачей для Национального банка в следующем году будет восстановление кредитования, ведь именно кредитование является одним из главных двигателей экономического роста", - сказал Смолий.

По словам главы Нацбанка, восстановлению кредитования будут способствовать как институциональные сдвиги с защищенностью кредиторов, в частности функционирование Кредитного реестра, который уже работает в Национальном банке, так и защита прав потребителей финансовых услуг.

"Потребители, будут чувствовать себя увереннее при принятии финансовых решений, активнее осуществлять финансовые операции и оживлять экономические отношения внутри страны", - отметил Смолий.

Он напомнил, что принятие парламентом разработанного при участии специалистов Национального банка закона "О валюте и валютных операциях" отправляет в прошлое устаревший Декрет о валютном регулировании и вводит новый для Украины принцип "разрешено все, что прямо не запрещено законом".

"При надлежащих макроэкономических предпосылках и повышении эффективности налогового законодательства, Закон позволит обеспечить полноценное свободное движение капитала и станет прорывным в экономической интеграции Украины с рынком ЕС. Он станет таким себе "безвизом для капитала", - отметил Смолий.

Экономическая правда

НБУ Смолий кредитования

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