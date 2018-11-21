Wizz Air запустит рейсы из Киева и Харькова в Краков

Авиакомпания Wizz Air запустит новые прямые рейсы из Киева и Харькова в польский Краков.

Об этом свидетельствует информация из системы бронирования авиаперевозчика, передает avianews.com.

Полеты из украинской столицы в Краков начнутся с 5 апреля 2019 года и будут выполняться четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Билеты уже доступны в продаже по цене от 609 грн в одну сторону с учетом перевозки небольшого предмета ручной клади.

Рейсы Харьков-Краков Wizz Air запустит с 16 сентября 2019 года с частотой два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Билеты в продаже по цене от 459 грн в одну сторону.

Новые направления в Украину будут запущены в рамках открытия новой базы Wizz Air в Польше весной 2019 года с двумя самолетами Airbus A321.

Помимо рейсов в Киев и Харьков Wizz Air также откроет рейсы из Кракова в Бари, Биллунн, Донкастер-Шеффилд, Катанию, Кутаиси, Ларнаку, Лондон, Осло, Ниццу и Турку.

Примечательно, что с 2004 года база Wizz Air функционирует в аэропорту Катовице, который расположен примерно в 100 км от Кракова, в то время как в Кракове базируется конкурент венгерского лоу-коста — Ryanair.