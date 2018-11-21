АМКУ закрыл дело о завышенной стоимости билетов "Укрзализныци"

Антимонопольный комитет закрыл дело о нарушении "Укрзализныцей" конкурентного законодательства в результате завышения стоимости железнодорожных перевозок за счет включения в расчет пассажирских билетов стоимости электроэнергии, приобретенной по ценам, выше оптовых.

Об этом свидетельствует решение Комитета от 8 ноября, пишет сайт "Наші гроші".

Комитет не нашел оснований утверждать, что в течение 2012-2014 годов "Укрзализныця" включала в тариф на перевозку пассажиров завышенную стоимость электрической энергии. В частности потому, что в "Укрзализныце" не было возможности закупать электроэнергию для обеспечения таких перевозок на оптовом рынке - напрямую в ГП "Энергорынок", а потому приходилось вступать в договорные отношения с частными поставщиками и платить по розничным ценам.

Как осенью 2016 сообщали в департаменте електропоставок УЗ, с середины 2015 года поставки электроэнергии для "Укрзализныци" идут не через частные компании, а через филиал "Энергосбыт" УЗ.

Однако, ранее поток электроэнергии между "Энергорынком" и "Укрзализныцей" направлялся через связанные между собой частные компании. В частности, в течение рассматриваемого Комитетом периода этими частниками были ООО "ТД "Газэнерго"" (Приднепровская, Южная, Львовская железные дороги), ООО "Енерготраст" (Одесская железная дорога), ООО "Укрэнерготранзит" (Донецкая железная дорога).

Например, в период с начала 2012 года по конец января 2014 "Южная железная дорога" заказала "Газэнерго" электроэнергии на 1,4 млрд грн (более 66% от общего объема), а "Приднепровская железная дорога" - на 2400000000 грн (более 70%).

При этом, цены на электроэнергию от частников были выше цен на оптовом рынке (ГП "Энергорынок"). По подсчетам МВД, с лета 2015 года, стоимость завышали в среднем на 22%, что позволяло выводить из "Укрзализныци" 324 млн грн ежемесячно.

Правомерность действий филиалов "Укрзализныци" по закупке электроэнергии по завышенным ценам, кроме МВД, расследовала также Генеральная прокуратура, однако вот уже полтора года никаких сдвигов в расследовании нет (последняя решение в рамках производства №42015000000000025 датировано 4 мая 2017).

Напомним, ранее "Укрзализныцю" обязали выплатить 27 миллионов за установленные без договоров турникеты.