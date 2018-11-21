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В Украине завершился сезон ремонта дорог

Среда, 21 ноября 2018, 13:15

"Укравтодор" завершил работы по строительству и ремонту дорог в 2018 году.

Об этом во время заседания правительства сказал руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак.

 

По его словам, сезон по строительству и ремонту дорог впервые закончен в конце октября - начале ноября.

 

"Мы завершили строительный сезон. Едва ли не впервые за годы независимости он завершен в конце октября - начале ноября. Это европейский уровень выполнения работ в рамках строительного сезона. В этом году мы придерживались маршрутного принципа. Наша цель - к 2022 году соединить все областные центры между собой", - сказал Новак.

По его словам, на дорогах государственного значения выполнено 95% работ.

"Наш основной принцип - экономное использование бюджетных средств", - подчеркнул Новак.

 

Экономическая правда

дороги Укравтодор ремонт строительство

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