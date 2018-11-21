40% всех проверок бизнеса заканчивается штрафами

Контролирующие органы находят нарушения в 70% проверок бизнеса, штрафы и санкции применяются в 40% случаев.

Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития Максим Нефьодов на встрече Европейской бизнес ассоциации с руководством страны, передает delo.ua.

Это очень высокий показатель, по мнению замминистра, но в прошлом году цифра была еще выше — нарушения были обнаружены при 99% проверок бизнеса.

"Мы даже шутили, может, стоит расформировать все контролирующие органы и просто отправлять бизнесу "письма счастья", — отметил замминистра.

Нефьодов напомнил, что в Украине стартовала реформа системы проверок.

В Украине заработал специальный онлайн-портал, где любая компания или ФОП может посмотреть, попадают ли они в планы проверок госорганов на 2019 год. Портал разработал Офис эффективного регулирования BRDO.

На портале уже доступны проекты планов проверок 26 (из 33) контролирующих органов, а также проект комплексного плана проверок.

Среди этих органов Госэкоинспекция, Гоструда, Госслужба по лекарственным препаратам, Госгеонедр, Госагентство рыбного хозяйства, Госслужба по чрезвычайным ситуациям и Госпотребслужба.

Тем не менее на портале нельзя увидеть планы проверок Государственной фискальной службы.

Также на портале нельзя узнать, когда к компании или ФОПу придут инспекторы Госслужбы по вопросам труда с проверкой на предмет неформальной занятости. Дело в том, что Гоструда не должно заблаговременно планировать эти проверки, инспекторы могут приходить без предупреждения.