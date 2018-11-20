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Почти 70 тысяч человек получают субсидии по нескольким адресам - Минфин

Вторник, 20 ноября 2018, 20:15

Проверки получателей жилищно-коммунальных субсидий в январе - сентябре 2018 показали, что более 68 тысяч человек получают несколько субсидий по разным адресам.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Или другой случай - гражданин купил автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 1,3 млн гривен и оформил субсидию в размере 2000 гривен. Таких случаев много, и это несправедливо", - рассказал заместитель министра финансов Юрий Гелетий.

Отмечается, что с начала года Минфин направил около 7,5 млн рекомендаций по проверке достоверности информации, представленной получателями субсидий. Благодаря этому удалось предотвратить неэффективное использование 5,9 млрд гривен, а 46,5 млн гривен - вернуть в бюджет.

Ранее Кабинет министров предоставил право выбора украинским семьям: пользоваться в отопительный сезон льготой или субсидией.

Премьер-министр Владимир Гройсман выразил надежду до осени 2019 года, то есть до начала следующего отопительного сезона, провести 100%-ную монетизацию.

Подробнее читайте в статье: Монетизация субсидий: как "живые" деньги заставят украинцев экономить

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Экономическая правда

Минфин субсидии

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