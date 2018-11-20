Минфин сэкономил 6 миллиардов на субсидиях

Министерство финансов направило 7,5 миллиона рекомендаций по проверке достоверности информации, представленной получателями субсидий, благодаря чему удалось предотвратить неэффективное использование 5,9 миллиарда гривен бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Проверки получателей жилищно-коммунальных субсидий на протяжении января-сентября 2018 года показали, что более 68 тыс. лиц получают несколько субсидий по разным адресам", - рассказал заместитель министра финансов Юрий Гелетий.

"Или другой пример – гражданин купил автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 1,3 млн грн и оформил субсидию на 2 тыс. грн", - добавил он.

В сообщении министерства уточняется, что верификация способствовала возвращению 46,5 млн грн бюджетных средств.

"Проводя верификацию, Минфин никак не вмешивается в личную или семейную жизнь граждан. На сегодня ведомство работает с данными, полученными до 11 октября 2018 года на основе текущих нормативно-правовых актов", – подчеркивает министерство.

"Для комплексного урегулирования вопросов по проведению верификации Минфин уже разработал и подал на рассмотрение Кабинета министров проект закона "О верификации и мониторинге государственных выплат". Процесс верификации субсидий продолжается, поскольку он в интересах как налогоплательщиков, так и получателей государственной помощи", - пояснил Гелетий.

Помимо этого, Минфин завершает внедрение автоматизированной информационно-аналитической платформы, которая значительно повысит оперативность, качество и прозрачность процесса верификации, отмечается в сообщении.

Напомним, Министерство социальной политики финализировало проект постановления о предоставлении льгот и субсидий в денежной форме и в ближайшее время намерено вынести его на рассмотрение заседания Кабинета министров.

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Экономическая правда