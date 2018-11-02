Акции Apple обвалились

Капитализация компании Apple упала ниже 1 триллиона долларов из-за разочаровывающего прогноза продаж в 4 квартале.

Об этом пишет Reuters.

Apple Inc предупредила, что продажи в праздничном квартале, вероятно, не оправдают ожиданий Уолл-стрит, что глава компании Тим Кук объяснил слабостью на развивающихся рынках и валютными издержками.

Разочаровывающий прогноз самой дорогой в мире технологической компании привел к падению акций Apple на 7 процентов, лишив компанию примерно 70 миллиардов долларов рыночной капитализации, которая опустилась ниже 1 триллиона долларов.

Прогноз также может усилить беспокойство инвесторов о технологических компаниях, акции которых подверглись распродаже из-за не оправдавших ожидания результатов Amazon и Alphabet.

Apple ожидает получить выручку в диапазоне от 89 миллиардов долларов до 93 миллиардов долларов в первом финансовом квартале, который завершится в декабре, при этом среднее значение - 91 миллиард долларов - не дотянуло до прогноза Уолл-стрит на уровне 93 миллиардов долларов, показали данные IBES от Refinitiv.

Кук сказал, что Apple "наблюдает слабые макроэкономические показатели на ряде развивающихся рынков".

Позднее он сказал инвесторам в ходе конференц-звонка, что в число слабых рынков входят Бразилия, Индия, Россия и Турция.

Напомним, Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке и решила больше не раскрывать продажи устройств.

12 сентября компания презентовала iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max и новый Apple Watch.

Детальнее о новых смартфонах компании читайте в статье: Новые iPhone X: быстрее компьютеров, умнее людей

30 октября компания презентовала новый ноутбук Macbook Air, планшет iPad Pro и настольный мини-компьютер Mac Mini.