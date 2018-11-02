Гонтарева о Тимошенко: Это просто "говорящая голова"

Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева назвала народного депутата Юлию Тимошенко и других критиков "говорящими головами".

Об этом она заявила в интервью журналу НВ.

"С первого дня под НБУ ходили проплаченные митинги. Во многих СМИ – полная дезинформация, манипуляции. Например, от Юлии Тимошенко, которая выходит и рассказывает, что Гонтарева выдала 300 миллиардов гривен рефинансирования", – сказала экс-глава НБУ.

При этом, по ее словам, сама Гонтарева показывала в парламенте, что когда она пришла в НБУ, задолженность по рефинансированию была 110 млрд грн, а когда уходила – 19 млрд грн.

"Я же технократ, прихожу с цифрами. А они – просто говорящие головы. При этом люди без чести, без совести, без элементарных экономических знаний, без ничего, но очень хорошо говорят. Вся страна видела и гробы, которые приносили вооруженные люди к центральному входу НБУ, и мой дом, расписанный словами "убийца", – рассказала Гонтарева.

Ранее Гонтарева обвиняла Тимошенко в "предоставлении фиктивных цифр, которые не могут быть связаны с действительностью" при оценке деятельности регулятора.

В свою очередь партия "Батькивщина" требовала создания временной следственной комиссии для проверки деятельности руководителей Нацбанка Валерии Гонтаревой и Фонда гарантирования вкладов Константина Ворушилина.