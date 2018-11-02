Гройсман поручил провести перерасчет пенсий

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил новоназначенному руководителю Пенсионного фонда Евгению Капиносу повысить пенсии военнослужащим, а также провести массовый автоматический перерасчет пенсий другим категориям пенсионеров.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Вам нужно в ближайшее время провести аудит фонда и обеспечить стабильную работу пенсионной системы", - сказал Гройсман.

"Два важнейших задачи: Пенсионный фонд должен быть подготовлен к тому, чтобы с 1 января 2019 в очередной раз повысить пенсии военным пенсионерам. А также подготовиться к тому, чтобы с 1 марта 2019 провести первый в истории Украины массовый перерасчет и пенсий всех других категорий пенсионеров. Это огромная работа, но у вас 4 месяца", - добавил он.

Вместе с тем глава правительства подчеркнул, что стратегическим для Пенсионного фонда остается задача по детенизации заработных плат.

Напомним, в Минфине утверждают, что проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает достаточный объем средств для заработных плат и пенсий.

Экономическая правда