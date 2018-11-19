Львов объявил тендер на э-билет

Коммунальное предприятие "Львовавтодор" объявило конкурс на внедрение во Львове электронной системы для оплаты за проезд в городском транспорте.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Соответствующее объявление размещено на сайте Европейского банка реконструкции и развития, предоставившего предприятию кредит на реализацию проекта в размере 10 млн евро.

"В ожидаемый контракт будет включено проектирование, оборудование и программное обеспечение, аппаратные средства, системы внедрения, а также услуги по техническому обслуживанию", - указано в сообщении банка.

Согласно объявлению, планируется закупка электронных билетов, тысячи валидаторов для 725 автобусов, 125 троллейбусов и 150 трамваев, ручных средств контроля. Кроме того, победитель проекта должен создать сайт и мобильные приложения для проекта.

Предложения принимаются до 15 января 2019 года.

Проведение конкурса запланировано в два этапа. На первом этапе конкурсная комиссия будет проверять технические предложения и не принимать во внимание смету.

Участие во втором туре примут компании, предложения которых будут соответствовать всем требованиям тендера. Кроме того, компании допустят к участию во втором туре после уплаты тендерной гарантии в размере 200 тыс. евро.

Напомним, закон об электронном билете в городском транспорте был принят Верховной Радой 17 января, подписан президентом 3 февраля, опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" во вторник 7 февраля и вступил в силу 7 мая.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что после введения электронного билета поступления от пассажирских перевозок коммунальным транспортом в местный бюджет возрастут на 40-50%.

ЭП подробно объяснила, что изменится с подписанием этого закона: Единый электронный билет. Как это будет работать?