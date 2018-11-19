Львов объявил тендер на э-билет
Коммунальное предприятие "Львовавтодор" объявило конкурс на внедрение во Львове электронной системы для оплаты за проезд в городском транспорте.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Соответствующее объявление размещено на сайте Европейского банка реконструкции и развития, предоставившего предприятию кредит на реализацию проекта в размере 10 млн евро.
"В ожидаемый контракт будет включено проектирование, оборудование и программное обеспечение, аппаратные средства, системы внедрения, а также услуги по техническому обслуживанию", - указано в сообщении банка.
Согласно объявлению, планируется закупка электронных билетов, тысячи валидаторов для 725 автобусов, 125 троллейбусов и 150 трамваев, ручных средств контроля. Кроме того, победитель проекта должен создать сайт и мобильные приложения для проекта.
Предложения принимаются до 15 января 2019 года.
Проведение конкурса запланировано в два этапа. На первом этапе конкурсная комиссия будет проверять технические предложения и не принимать во внимание смету.
Участие во втором туре примут компании, предложения которых будут соответствовать всем требованиям тендера. Кроме того, компании допустят к участию во втором туре после уплаты тендерной гарантии в размере 200 тыс. евро.
Напомним, закон об электронном билете в городском транспорте был принят Верховной Радой 17 января, подписан президентом 3 февраля, опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" во вторник 7 февраля и вступил в силу 7 мая.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что после введения электронного билета поступления от пассажирских перевозок коммунальным транспортом в местный бюджет возрастут на 40-50%.
ЭП подробно объяснила, что изменится с подписанием этого закона: Единый электронный билет. Как это будет работать?
powered by lun.ua