Стоимость украинской ГТС составляет около 14 миллиардов долларов — Коболев

Стоимость украинской газотранспортной системы оценивается примерно в 14 млрд долларов.

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время III Украинского нефтегазового инвестиционного форума-2018, передает Укринформ.

"Стоимость украинской ГТС составляет около 14 млрд долларов. Любой управляющий компании, в каком бы формате она не была бы основана, должен обеспечить государству доходность на этот капитал в соответствии с той стоимостью, которую устанавливает регулятор. Независимо от формата, надо найти такой механизм, который этот доход государству обеспечит", - сказал Коболев.

Он отметил, что сейчас у европейских партнеров нет желания покупать украинскую ГТС при такой оценке.

Напомним, ранее "Нафтогаз" утвердил план выделения оператора ГТС.