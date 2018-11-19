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Стоимость украинской ГТС составляет около 14 миллиардов долларов — Коболев

Понедельник, 19 ноября 2018, 13:44
 

Стоимость украинской газотранспортной системы оценивается примерно в 14 млрд долларов.

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время III Украинского нефтегазового инвестиционного форума-2018, передает Укринформ.

"Стоимость украинской ГТС составляет около 14 млрд долларов. Любой управляющий компании, в каком бы формате она не была бы основана, должен обеспечить государству доходность на этот капитал в соответствии с той стоимостью, которую устанавливает регулятор. Независимо от формата, надо найти такой механизм, который этот доход государству обеспечит", - сказал Коболев.

Он отметил, что сейчас у европейских партнеров нет желания покупать украинскую ГТС при такой оценке.

Напомним, ранее "Нафтогаз" утвердил план выделения оператора ГТС.

ГТС Нафтогаз

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