"Нафтогаз" может дать денег на монетизацию субсидий – Коболев

НАК "Нафтогаз Украины" может стать источником средств для осуществления монетизации субсидий, которые являются необходимым элементом для завершения реформы рынка газа.

Об этом во время III Украинского нефтегазового инвестиционного форума-2018 сказал председатель НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев, передает "Укринформ".

"Я считаю, что мы находимся на опасной стадии реформ. Было сделано много чего полезного, но не популярного. Мы до сих пор не дошли до популярной стадии реформ. Критически важной составляющей реформ является монетизация субсидий", - заявил он.

"Это возможность давать реальные деньги потребителям, это возможность оставлять сэкономленные деньги тому потребителю, который потратил меньше газа, чем ожидалось по плану", - сказал Коболев.

Он отметил, что конечного потребителя не интересуют Стокгольмский арбитраж и разделение АО "Укртрансгаз".

"Потребителю не очень интересно, состоялся ли анбандлинг, что с Газпромом. Его интересует цена на услугу или товар, каким образом он может ее платить. Еще интересует качество, обслуживание, счета и другие дела, это главные элементы", - рассказал Коболев.

По его словам, хотя правительство пошло на повышение цены и отмену ее регулирования в будущем, без монетизации реформа будет незавершенной.

"Нафтогаз" может предоставить деньги, чтобы эти субсидии платить, мы являемся источником. Мы можем помочь Минфину провести верификацию базы потребителей. Я уверен, что в существующей системе есть мертвые души, мы их видели. К сожалению, пока нет никакого прогресса, чтобы сделать эту базу единой и публичной", - добавил Коболев.

Ранее Кабинет министров предоставил право выбора украинским семьям: пользоваться в отопительный сезон льготой или субсидией.