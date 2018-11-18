В мире прогнозируют дефицит сахара

Международная организация по сахару (ISO) резко сократила прогноз ожидаемого глобального профицита сахара в сезоне 2018-2019 маркетингового года.

Об этом сообщает ассоциация "Укрцукор".

В своем квартальном отчете межправительственный орган прогнозирует, что в 2018-2019 МГ глобальный профицит составит 2,17 млн т сахара по сравнению с августовским прогнозом избытка в 6,75 млн тонн.

ISO также сократила свою оценку избытка сахара в 2017-2018 МГ с 8,6 млн тонн до 7,28 млн тонн.

"Общий объем двухлетнего мирового профицита сахара уменьшился на 5,892 млн тонн", - утверждает ISO, отмечая, что увеличение мирового производства сахара в дальнейшем не ожидается.

В 2018-2019 МГ глобальное производство сахара ожидалось на уровне 180,49 млн тонн по сравнению с предыдущим прогнозом в 185,22 млн тонн, а теперь этот показатель ожидается ниже 182,7 млн тонн в предыдущем сезоне.

По новому прогнозу ISO, в Бразилии производство сахара сократится на 2,2 млн тонн, в Индии - на 2 млн тонн, в ЕС - на 750 тысяч тонн.

"Такое большое сокращение нельзя будет компенсировать незначительным приростом объемов производства сахара в других странах", - отмечает ассоциация.

ISO также заявила, что видит незначительный дефицит в размере около 2 млн т сахара "на горизонте" - в 2019-2020 МГ, - "который провозгласит конец фазы профицита на мировом рынке сахара".

"Прогнозируемый глобальный профицит сахара (на 2018-2019 МГ) не такой уж и большой, а сочетание непредсказуемого и резкого сокращения производства ключевых игроков сахарного рынка, вероятно, ускорит наступление "фазы дефицита" на мировом рынке сахара", - заключили в ISO.