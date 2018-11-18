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Volkswagen инвестирует в новые технологии 44 миллиарда евро

Воскресенье, 18 ноября 2018, 15:32

Германский автомобилестроительный концерн Volkswagen AG объявил о намерении инвестировать 44 млрд евро до конца 2023 года в разработку новых технологий.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает "Интерфакс".

Таким образом, компания увеличила запланированный объем инвестиций на 10 млрд евро по сравнению с ранее озвученными планами.

Согласно сообщению компании, значительная часть средств пойдет на разработку новых моделей электромобилей. Volkswagen рассчитывает производить 50 моделей машин с электроприводом в 2025 году.

Инвестиции в новые технологии составят примерно треть общих капзатрат концерна, которые также предусматривают расходы на приобретение недвижимости, строительство новых и модернизацию старых заводов.

Несмотря на масштабные инвестиции, Volkswagen рассчитывает сократить капзатраты до 6% от выручки к 2020 году за счет повышения производительности. В прошлом году показатель составлял 6,4%.

С начала года капитализация компании упала на 13,5%, до 73,03 млрд евро.

Volkswagen компании

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