Мировая экономика в 2018 году вырастет на 3,8%

Глобальная экономика находится на поздней стадии делового цикла, которая обычно характеризуется повышенными рисками и ростом доходностей на рынках.

Об этом сообщили аналитики швейцарского банка Julius Baer, передает "Зеркало недели".

Эксперты прогнозируют рост глобального ВВП по итогам текущего года на уровне 3,8% и его замедления до 3,6% в 2019 году. Темпы экономического подъема в США будут составлять соответственно 2,9% и 2,8%, еврозоны - 2,1% и 1,7%.

Как ожидается, ВВП Китая в 2018 году увеличится на 6,5%, в следующем году - на 6,2%. Власти страны будут реализовывать стимулирующие меры, которые позволят продолжить структурную перестройку экономики и избежать резкого замедления роста, отмечается в отчете швейцарского банка.

Как показывает оперативная статистика, включая индексы деловых настроений PMI, динамика экономического роста в разных странах становится все более рассинхронизированной.

США остаются локомотивом подъема, тогда как в еврозоне отмечается ухудшение показателей, а в развивающихся странах, особенно с высокой долговой нагрузкой и структурными проблемами, - активное замедление.

"Крупнейшие ЦБ мира пока демонстрируют готовность поддерживать финансовые рынки, но эта поддержка будет постепенно ослабевать. В качестве новых инвестиционных стратегий особого внимания заслуживают развивающиеся страны Азии, цифровые инновации, кардинально меняющие отрасли, новая энергетика", - говорится в сообщении.

Высокая деловая активность, отсутствие инфляционного давления и сильный рынок труда позволяют Федеральной резервной системе (ФРС) США сохранять курс на ужесточение денежно-кредитной политики. В 2019 году американский ЦБ продолжит повышение ключевой ставки, которая к концу года составит 3,5% годовых.

В следующем году вероятно первое за долгое время ужесточение условий кредитования Европейским центральным банком и Банком Англии, которые ограничатся повышением ставок на 25 базисных пунктов - до 0,25% и 1% годовых соответственно, прогнозируют эксперты.

Финансовые рынки находятся в фазе смены общего тренда, которая характеризуется повышенной волатильностью.

На американском рынке гособлигаций завершается 35-летний "бычий" тренд, однако перспективы масштабного снижения пока не наблюдаются.

При этом корреляция между казначейскими облигациям США и фондовыми индексами стремится к нулю: движение котировок этих двух типов активов будет становиться все более несвязным друг с другом и нестабильным, что подтверждается волатильностью акций в октябре.

Тем не менее, Julius Baer не ожидает, что эта ситуация приведет к повышению доходности эталонных 10-летних US Treasuries до 4% годовых.

В течение следующих 12 месяцев цены на нефть будут находиться в коридоре $ 60-80 за баррель, полагают в банке. Рост цен выше этого уровня будет сдерживаться увеличением предложения, в первую очередь со стороны сланцевых производителей, тогда как политика ОПЕК+ будет препятствовать слишком резкому падению котировок.

"Главные риски в мировой экономике связаны с политикой США, в том числе торговыми спорами и обострением санкций против Ирана, бюджетными проблемами в Италии, создающими значительные риски для евро, и процессом выхода Великобритании из Европейского союза. Также сохраняется вероятность дефолта в Турции, который может вызвать цепную реакцию на развивающихся рынках и спровоцировать новый масштабный кризис", - отмечается в отчете.