Филиал "Укргазвыдобування" купил Land Cruiser Prado за 1,1 миллиона

Филиал "Укргазпромгеофизика" ПАО "Укргазвыдобування" 23 октября в результатам тендера заказал ООО "Гранд Мотор" легковой автомобиль за 1,09 млн гривен.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наши деньги".

В этом году в Харьков поставят белый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 2.7 Dual VVT-i Comfort Евро 6 2018 года выпуска с гарантией три года или 100 тыс км пробега.

Автомобиль имеет климат-контроль, камеру заднего вида, дорожный авто-комплект, системы безопасности, две фронтальные, две боковые и коленную подушку водителя и две шторки безопасности. Сейчас в автосалонах цены на эту комплектацию начинаются от 1,16 млн гривен.

В августе Филиал "Украинский научно-исследовательский институт природных газов" "Укргазвыдобування" купил ее в цвете "черный металлик" за 1,12 млн гривен.

Цена сделки на 1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 1,10 млн грн.

"Гранд Мотор" из Хмельницкого принадлежит Татьяне Дерешук и Марии Гвоздевой - жене экс-нардепа Михаила Гвоздева, который является конечным бенефициаром победителя.

При этом единственного конкурента с более низкой на 0,5% ценой - сумское ООО "Артмотор" из группы компаний "Автоарт", которое принадлежит Олегу Топчию и россиянину Александру Лалаяну, которые также владеют харьковским дилером Toyota ООО "Артсити" - отклонили из-за отсутствия документа на право продажи и несоответствие данных финансовой отчетности за 2017-2018 годы. При этом никто ни разу не снижал цену в ходе аукциона.