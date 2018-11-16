"Ощадбанк" запустил чат-бот в Telegram

"Ощадбанк" запустил чат-бот в мессенджере Telegram, на очереди - запуск чат-бота в Messenger Facebook.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Ощадбанк продолжает расширять каналы коммуникации с клиентами. Теперь пользователи Telegram могут связаться с банком с помощью чат-бота. На очереди - запуск чат-бота в Messenger Facebook", - говорится в сообщении.

Он доступен по имени @Oschadbot.

В первую очередь виртуальный помощник предлагает воспользоваться сервисами самообслуживания для держателей платежных карт. Стандартный перечень сервисов: проверка баланса карточного счета и счета мобильных сбережений, заказа выписки на электронный ящик, проверка состояния задолженности по карточному счету, блокирование или активация карточки, снятие лимита, и т.п.

Если клиент хочет получить консультацию относительно продуктов и услуг, он может заказать обратный звонок от консультанта Контактного центра "Ощадбанка".

Напомним, в январе 2018 года на сайте "Ощадбанка" заработал чат-бот — онлайн-помощник.

Экономическая правда