Санкции обошлись экономике РФ в 6% ВВП — Bloomberg

По оценкам экспертов Bloomberg Economics, из-за санкций западных стран экономика России с 2014 года не смогла вырасти дополнительно на 6% ВВП.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что отчасти такая динамика связана с падением цен на нефть, а также внедрением в стране инфляционного таргетирования и распродажей на развивающихся рынках, однако санкции играют в этом большую роль.

"Часть разрыва между прогнозами и фактическими показателями, вероятно, является результатом устойчивого эффекта санкций, уже введенных и потенциальных, в течение последних пяти лет", - сообщил аналитик Bloomberg Economics Скотт Джонсон.

Как считают эксперты, этот фактор ставит под сомнение прогнозы правительства России о том, что реформы и инвестиции приведут к росту ВВП страны более чем на 3% к 2021 году.

"Такой рост возможен, но его темп не будет устойчивым без резкого повышения производительности в экономике", - отметил Джонсон.

В июле 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов экономики РФ.