Стало известно, во сколько обойдется строительство метро на Троещину

Согласно предварительным подсчетам, стоимость строительства четвертой линии метро Киева - от 2,5 до 3 млрд долларов.

Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань в ходе III Украинского форума Шелкового пути, передает ЦТС.

Он отметил, что этот проект не может быть реализован без внешних капиталовложений.

Китайская компания China Pacific Construction Group, разработавшая предварительное ТЭО строительства четвертой линии метро в Киеве, рассчитывает на финансовую поддержку правительства Китая в реализации этого и других проектов в Украине.

"Сегодня у нас есть все политические условия для реализации данного проекта. Поскольку правительство Китая поддерживает инициативу "Один пояс - один путь", мы рассчитываем на предоставление Китаем государственного кредита под этот проект", - заявил Го Ян, глава представительского офиса CPCG в Украине.

Напомним, планируется, что четвертая ветка Киевского метрополитена с 13 станциями и длиной 18 км пройдет от аэропорта "Киев" (Жуляны) до жилмассива Троещина.