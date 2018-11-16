Сети АЗС продолжают снижать цены на все виды топлива

За минувшие сутки цены на все виды топлива в региональных сетях снизились в пределах 10–30 копеек за литр.

Об этом сообщает еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, одесская сеть "Катрал" снизила цены на 10 коп/л на все виды бензинов.

На полтавских станциях сетей "Надежда" и "Татнефть" цены понизились на 10–60 коп/л.

Бензины у киевской Luxwen подешевели на 30 коп/л, в сети Glusco — на 20 коп/л.

Средняя розничная стоимость всех видов топлива по стране 16 ноября снизилась на 1 коп/л.

С начала ноября крупнейшие операторы уменьшили цены на 1 грн/л.

Как отмечает издание, розничные цены снижаются вследствие обвала мировых котировок на нефть, что уже повлекло снижение оптовых цен в Украине.

По прогнозам "Консалтинговой группы А-95", на сегодня розничные цены имеют потенциал снижения на 1,5 грн, а с учетом последних мировых тенденций их уровень может вернуться на отметки ниже 30 грн/л до конца года.