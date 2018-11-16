НБУ упрекнул "Ощадбанк" в неэффективной работе

Государственный "Ощадбанк" должен пересмотреть бизнес-модель, поскольку остается операционно убыточным, а его соотношение платежей и поступлений - отрицательным.

Об этом рассказала на Fitch Rating Annual Conference первая замглавы НБУ Катерина Рожкова, передает Liga.net.

"Банки, которые финансируют инвестиции в корпоративный сегмент за счет розницы, как правило, становятся наиболее убыточными. Внутренняя реформа и модернизация - это хорошо, но мы понимаем, что с такой большой сетью отделений трудно достичь видимого эффекта без ощутимого увеличения затрат" - сказала Рожкова.

НБУ надеется, что ситуация в банке изменится с созданием независимого наблюдательного совета.

"Набсовет и собственник должны пересмотреть цели, к которым будет стремиться "Ощад". Но переориентировать бизнес-модель будет трудно, учитывая объем NPL (проблемных кредитов - ред) банка, для этого нужны очень большие инвестиции", - отметила Рожкова.

Также она отметила, что "Ощадбанку" стоит отдать должное за активное использование механизма финансовой реструктуризации проблемной задолженности - в этом направлении банк опережает других участников рынка.

Ранее Рожкова раскритиковала госбанки за непрозрачную отчетность об инвестициях, которые вкладывает в них государство.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон о совершенствовании корпоративного управления в госбанках, предусматривающий формирование набсовета госбанка из девяти членов, в том числе шесть независимых и по одному представителю президента, Кабинета министров и парламента.

Государство через Министерство финансов владеет четырьмя из крупнейших по объему активов фунучреждениями – "Приватбанк", "Укрэксимбанк", "Ощадбанк" и "Укргазбанк".

В ноябре 2016 года Министерство финансов подписало меморандум с Европейским банком реконструкции и развития о поддержке "Ощадбанка", а в мае текущего года ЕБРР официально анонсировал планы вхождения в капитал финучреждения до конца года.

Согласно Закону "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации", государственный "Ощадбанк" входит в перечень объектов госсобственности, которые не подлежат приватизации, но могут быть корпоратизированы – преобразованы в открытые акционерные общества с долей государства в 75%.