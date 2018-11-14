Кабмин утвердил советника для приватизации "Президент Отеля"

Правительство утвердило первого инвестиционного советника для подготовки объекта "большой" приватизации по новому закону.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко в Facebook.

"Сегодня мы утвердили первого инвестиционного советника для подготовки объекта "большой" приватизации по новому закону! Для подготовки к приватизации и продаже пакета акций ЧАО "Президент Отель" правительство утвердило советником ООО" Конкорд Консалтинг", которая будет выполнять всю работу в консорциуме с аудиторской фирмой "большой четверки" KPMG, оценщиком "Бюро Маркуса" и юридической фирмой Redcliffe Partners", - написал Саенко.

"С сегодняшнего дня "Конкорд Консалтинг" имеет четыре месяца на выполнение указанных в договоре задач, которые позволят нам выйти на успешные продажи государственного пакета акций ЧАО "Президент Отель", - сообщил министр.

Он также сообщил, что сейчас решением суда заблокировано утверждение результатов конкурса на отбор инвестиционных советников других пяти крупных предприятий - ОАО "Одесский припортовый завод", ЗАО "Индар", ОАО "Объединенная горно-химическая компания", государственных предприятий "Завод Электротяжмаш" и "Угольная компания "Краснолиманская".

"Фактически вся "большая" приватизация по новым прозрачным правилам сегодня оказалась в заложниках судебного иска нескольких инвестиционных советников, которые недовольны результатами конкурсного отбора, проведенного комиссией Минэкономразвития, Минфина и Фонда госимущества. При таких высоких рисках существуют зачительные угрозы, что авторитетные как международные, так и украинские инвестиционные компании воздержатся от участия в дальнейших конкурсах ", - написал Саенко.

Он выразил надежду, что суд вынесет справедливое решение и как можно скорее даст старт прозрачном и эффективному процессу привлечения инвестиций в государственный сектор.

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Экономическая правда