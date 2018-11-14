Дефицит во внешней торговле возрос на 61,4%

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-сентябре 2018 года увеличилось на 61,4% по сравнению с январем-сентябрем 2017 года и составило 6,47 млрд долларов.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно ее данным, в сентябре негативное сальдо составило 1,46 млрд долларов, тогда как в августе - 0,94 млрд долларов, в июле- 1,41 млрд долларов, июне - 0,6 млрд долларов, мае - 0,63 млрд долларов, апреле - 0,22 млрд долларов, марте - 0,46 млн долларов, феврале - 0,46 млрд долларов, январе - 0,28 млрд долларов.

В январе-сентябре 2018 года экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 10,3%, составив 34,551 млрд долларов, импорт – на 16,1% до 41,02 млрд долларов.

Госстат уточняет, что в сентябре-2018 по сравнению с минувшим месяцем сезонно скорректированный объем экспорта уменьшился на 3,3% – до 3,78 млрд долларов, тогда как импорта - вырос на 3,9%, до 4,93 млрд долларов.

Коэффициент покрытия импорта экспортом за 9 месяцев этого года составило 0,86 против 0,89 в январе-сентябре 2017.

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 215 стран мира.